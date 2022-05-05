В Орле ввели лимит на разговоры о пособиях на детей в возрасте от 8 до 17 лет

В регионе утвержден административный регламент для чиновников.

Соответствующий приказ издала руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина. Она утвердила «Административный регламент предоставления государственной услуги по назначению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет». Напомним, право на получение такой ежемесячной выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель, являющийся гражданином РФ и постоянно проживающий на территории страны. Заявитель может воспользоваться государственной услугой и через своего уполномоченного представителя. При этом личное участие родителя не лишает его права иметь представителя, равно как и участие представителя не лишает заявителя права на личное участие в указанных правоотношениях.

Регламент устанавливает требования к порядку информирования о предоставлении указанной государственной услуги. Это может быть сделано чиновником при личном обращении родителя, работником многофункционального центра, а также посредством телефонной, факсимильной и иных средств телекоммуникационной связи. Информирование по телефону осуществляется в соответствии с графиком работы, причем правила общения для чиновников прописаны очень четко и строго.

«Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка, — следует из регламента. — При невозможности ответить на поставленные заявителем вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо либо обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию».

Интересно, что для подобных бесед введен временной лимит — разговор по телефону не должен продолжаться более 10 минут. При ответах на телефонные звонки чиновник обязан предоставлять информацию о перечне категорий граждан, имеющих право на получение детских выплат, и перечне документов, необходимых для этого, о сроках предоставления и основаниях для отказа в предоставлении данной государственной услуги.

По данным пресс-службы губернатора, прием заявлений на получение пособий для семей с детьми от 8 до 17 лет стартовал в Орловской области 1 мая. За первые три дня было подано 9161 заявление. Большинство из них было подано в ПФР дистанционно через портал госуслуг. Срок рассмотрения – 10 рабочих дней, но если для сбора данных требуется больше времени, срок может быть продлен. В таком случае пользователю придет уведомление в личный кабинет на портале госуслуг.

«Напомним, пособие рассчитывается с 1 апреля независимо от последующего месяца подачи заявления, — сообщает пресс-служба губернатора. – Так, семьям, которые обратились за выплатой в мае, начисление будет произведено за два месяца – апрель и май. Если родители подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь».

Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.

ИА «Орелград»