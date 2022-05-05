В Спасском-Лутовинове пройдет выставка картин, написанных ветеранами

5.5.2022 | 17:45 История, Культура, Новости

Каждая из работ снабжена информационным блоком и QR-кодом со ссылкой на видео с ветераном.

7 мая на одной из аллей Спасского-Лутовиново откроется выставка картин «Все краски войны», на которой будут представлены работы, написанные участниками и очевидцами Великой Отечественной войны.

На выставке будет представлено 30 картин, каждая из которых сопровождается информационным блоком и QR-кодом со ссылкой на видео с ветераном.

Соавтором работ является Сергей Ладошин (известен как Сергей Дас), художник-абстракционист, почетный академик Российской Академии художеств. Ранее на протяжении четырех лет он помогал выразить себя в абстрактной живописи воспитанникам детских домов.

«В арт-проекте участвуют 50 ветеранов из Орловской, Брянской и Тульской областей: участники сражений, дети войны, малолетние узники концлагерей. В их живописных работах отразились воспоминания о пережитом, эмоции и чувства», — рассказали в пресс-службе музея.

ИА «Орелград»

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