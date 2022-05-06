22-летний десантник из Орла посмертно награжден орденом Мужества

Даниил Голонов, воспитанник ДЮСШ «Атлант».

Уроженец Орловщины, 22-лений Даниил Сергеевич Голонов, посмертно награжден орденом Мужества. Об этом сообщило VK-сообщество ДЮСШ «Атлант», воспитанником которой был Даниил.

Голонов, служивший в составе 106 дивизии ВДВ, 51 полка города Тулы, погиб 17 апреля в ходе специальной военной операции России на Украине.

Похороны прошли 2 мая в деревне Речица Кромского района.

«Даниил Голонов с детства мечтал стать десантником. Примером для него стал отец, который был участником войны в Чечне и награжден двумя Орденами Мужества.

После окончания УОР Даниил проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках, после чего остался служить по контракту.

Принимал участие в военной операции в Сирии. Даниил с первых дней участвовал в специальной военной операции на Украине», — рассказывает VK-сообщество ДЮСШ «Атлант».

ИА «Орелград», фото VK-сообщество ДЮСШ «Атлант».