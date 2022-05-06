На Кривцовском мемориале под Орлом введут режим охраны

Эксперты согласовали проект охраны объекта культурного наследия.

Экспертная комиссия дала положительное заключение на проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный комплекс на братских могилах», расположенный в селе Кривцово Болховского района. Проект разработан компанией «Нивад». На основании самостоятельно произведенных исследований экспертная комиссия пришла к единогласному мнению о его соответствии требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Проект предусматривает введение особых режимов использования земель в границах зон охраны. Так, в зоне охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ) разрешается ведение сельхоздеятельности, использование земель лесного фонда, проведение рубок самосева древесных пород и кустарников, посадка деревьев и кустарников, регенерация исторической планировочной и дорожной сети, благоустройство с использованием малых архитектурных форм, установкой табличек и информационных конструкций.

При этом запрещается размещение взрывоопасных и пожароопасных объектов, объектов с динамическим воздействием (исключение сделано для существующего газораспределительного пункта, обеспечивающего работу «вечного огня»), строительство объектов, не связанных с благоустройством, повреждение и уничтожение зеленых насаждений, установка непрозрачных конструкций и ограждений выше 1,2 метра, прокладка инженерных коммуникаций наземным и надземным способом. В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) разрешается и строительство, ремонт и реконструкция здания часовни при соблюдении определенных ограничений. Запрещается: увеличение габаритов объектов капитального строительства, отделка фасадов диссонирующими материалами яркой цветовой гаммы и использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки.

Для справки: Кривцовский мемориал расположен в 1 км от села на высоте 196,1 на опушке березовой рощи. Авторы – архитектор С.И. Федоров, скульптор В.П. Басарев и художник Л.И. Курнаков. Решение о строительстве мемориала в память о советских воинах, павших в феврале-марте 1942 года в боях на стратегической высоте, было принято Орловским обкомом КПСС в 1966 году. Строительство было приурочено к празднованию 50-летия Великой Октябрьской революции. Перед строительством был вызван взвод саперов для проверки и обезвреживания местности, на которой в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои.

В творческих поисках главного архитектурного символа мемориала была выбрана пирамида, как олицетворение вечности. Выполнение подготовительных работ на местности началось с закладки фундамента под пирамиду. По воспоминаниям архитектора Федорова в пирамиду забетонировали бутылку с фамилиями авторов и рабочих и датой. Перед пирамидой установлено 10 надолб по 2,5 метра каждая, в память о танковых боях на Кривцовских рубежах.

16 сентября 1970 года состоялось открытие мемориального комплекса «Кривцовский мемориал». Первоначально комплекс состоял из двух частей. Первая часть – монумент погибшим в виде 15-метровой бетонной пирамиды со скульптурным изображением солдата высотой 3 метра. На южной грани пирамиды помещены строки из поэмы Роберта Рождественского «Реквием»: «Люди! Покуда сердца стучатся, — помните! Какой ценой завоевали счастье. Пожалуйста, помните!». На северной грани пирамиды: «Здесь за Родину за партию стояли насмерть».

Вторая часть комплекса – площадь траурных церемоний с двумя братскими могилами. Вдоль большой могилы расположены стелы с указанием воинских частей сражавшихся на Кривцовском направлении. В центре площади установлен 9-метровый обелиск Славы из цемента с крошкой. В настоящее время на обелиске размещается металлическая табличка с текстом: «Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины». Выше расположены три рельефных ордена — Победы, Славы и Отечественной войны. В 1973 году перед обелиском был устроен «вечный огонь». В 2016 году памятник вошел в десятку выдающихся мемориальных комплексов России, возведенных в память о советских воинах, погибших на полях Великой Отечественной войны.

ИА «Орелград»