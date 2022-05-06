Над Орлом снова был водружен Красный флаг

В сквере Танкистов прошли праздничные мероприятия.

Сегодня в сквере Танкистов произошли праздничные мероприятия, приуроченные к 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Одно из них — церемония подъема дубликата Красного флага Победы, водруженного над городом Орлом 5 августа 1943 года в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Его роте почетного караула Академии ФСО России передала знамённая группа юнармейского отряда школы № 11 . Почётный караул торжественно пронес дубликат флага от Вечного огня к дому № 5, где он был поднят над зданием.

Склоняя головы перед светлой памятью героев Великой Отечественной, присутствовавшие не забыли и современных героев, которые за мужество и героизм посмертно были награждены орденом Мужества: Егор Александрович Канатников, Никита Андреевич Матюшев и Артур Равильевич Шадрин.

Корзины с цветами на постамент у Вечного огня сегодня возложили:

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, Губернатор и Председатель Правительства Орловской области Андрей Клычков, сенаторы Российской Федерации Василий Иконников и Владимир Круглый, депутат Государственной Думы РФ Ольга Пилипенко, Главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин и Федеральный инспектор по Орловской области Алексей Королев, митрополит Орловский и Болховский Тихон, мэр города Орла Юрий Парахин и Председатель Орловского городского Совета народных депутатов Василий Новиков, а также первые лица, депутаты областного и городского Советов народных депутатов, члены регионального Правительства, члены Консультативного Совета ветеранов при областном Совете, представители Вооружённых сил и правоохранительных органов, политических партий, общественных организаций и жители города Орла.

«В 40-х весь цивилизованный мир восстал против фашизма, но сегодня русский солдат снова вынужден бороться с нацистской нечестью.

Западные силы десятилетиями готовились к уничтожению русского мира. Сегодня Россию пытаются заставить отказаться от суверенитета, самосознания, культуры, независимой внешней и внутренней политики. Но наше общество в очередной раз продемонстрировало единство, сплотившись вокруг Президента и интересов родной страны!

Сегодня я вновь благодарю всех, кто поддерживает наших бойцов, помогает вынужденным переселенцам! Всех, кто понимает, что по-другому – нельзя! Да будет мир на нашей земле!», — заявил Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

Продолжились торжественные мероприятия театре им. И.С. Тургенева, где прошел праздничный концерт «Моя Родина – огромное сердце Земли».

ИА «Орелград»