Орловская полиция разыскивает мужчину в рыжей куртке, укравшего бутылку (видео)

Мужчина ограбил сетевой супермаркет.

Пресс-служба УМВД по Орловской области объявила о розыске неизвестного мужчины, который в открытую похитил бутылку крепкого алкоголя из сетевого супермаркета. Мужчина был одет в рыжую зимнюю куртку, а его запоминающееся лицо было запечатлено на многочисленных видеокамерах магазина.

Судя по предоставленной в СМИ видеозаписи, речь, вероятно, идет о сетевом супермаркете «Перекресток» в районе остановки магазин «Орел». А само преступление было совершено еще в январе текущего года.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», а сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности преступника.

«Всех, кому известна информация о местонахождении подозреваемого, полиция просит сообщить в УМВД России по городу Орлу по номеру 02 (с мобильного 102), 8(4862)43-36-22, 40-09-02 или по адресу: г. Орел, ул. Гуртьева, 21. Конфиденциальность гарантируется», — призывает пресс-служба УМВД по Орловской области.

ИА «Орелград»