Орловский суд признал геноцидом преступления немецко-фашистских захватчиков в годы ВОВ

6.5.2022 | 15:30 Закон и порядок, История, Новости, Фоторепортаж

За время оккупации в Орловской области было истреблено более 421,7 тысяч человек.

Орловский областной суд удовлетворил требование прокуратуры признать геноцидом ранее известные и недавно выявленные преступления немецко-фашистских захватчиков, совершенные в годы оккупации Орловской области.

«В июне 1942 г. по указанию командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Шлеммера создано карательное подразделение «Украинская кампания» под руководством Мирошниченко по прозвищу «Гетман», которое только в Знаменском районе Орловской области уничтожило более 170 жителей, включая младенцев, женщин и стариков.

Всего за период временной оккупации области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками истреблено не менее 421,7 тыс. человек, угнано в Германию на каторжные работы более 56,4 тыс. человек.

Однако не все непосредственные исполнители данных преступлений и содействовавшие им нацистские преступники были установлены и осуждены. В этой связи Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил прокурору Орловской области изучить все имеющиеся материалы, связанные с обнаружением мест массового захоронения людей, архивные документы», — рассказала пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе подготовки к процессу внимание было уделено обнаруженным массовым захоронениям в районе деревень Погорельцево Шаблыкинского района, 3-е Н-Долгое Должанского района, Пешково Знаменского района Орловской области

Процесс носил открытый характер, а обвинение поддерживал лично областной прокурор Алексей Тимошин. В ходе заседаний были заслушаны свидетельские показания советских граждан, лично заставших зверства немцев.

В итоге требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.

ИА «Орелград», фото пресс-служба Орловского областного суда

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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