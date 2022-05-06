Трансляцию парада Победы планируют посмотреть шесть из десяти орловцев

Среди респондентов старше 45 лет — семь из десяти.

Шесть из десяти орловцев 9 мая планируют посмотреть телевизионную трансляцию парада Победы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом SuperJob.

61% опрошенных жителей Орловской области (их количество не уточняется) заявили о желании начать праздничный день именно с просмотра парада.

«Сейчас особенно важно помнить о подвиге наших дедов», — комментируют многие респонденты.

У 35% опрошенных есть другие планы, также связанные с Днем Победы: участие в праздничных мероприятиях в своем населенном пункте, посещение храма или могил ветеранов, поездка с семьей.

При этом, возраст респондентов значительно влияет на их праздничные планы. Среди орловцев до 34 лет утро 9 Мая проводят перед телевизором 43%, однако среди респондентов старше 45 — 69%. При этом, женщины следят за парадом на Красной площади чаще мужчин (60% против 55% соответственно).

ИА «Орелград»