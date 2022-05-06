Уникальную книгу о лекарях подарят в Орле

Объявлена программа областного праздника «Орловская книга – 2022».

Оргкомитет XXIV областного праздника «Орловская книга – 2022» обнародовал программу форума и пригласил всех желающих принять в нем участие. Организаторами выступают региональное управление культуры и архивного дела и областная библиотека им. Бунина. Праздник намечен на 20 мая, его заявленная тема звучит так: «Орловская медицина в изданиях региона». В программе: выставка книг, выпущенных в 2021 году орловскими издательствами, презентация регистрационного каталога «Орловская книга – 2021» и объявление итогов ежегодного областного конкурса.

Также запланировано награждение победителя интернет-викторины «Орловская медицина в местных изданиях». Победитель получит от организаторов почетную грамоту и ценный подарок. В 2022 году таким подарком станет уникальная книга кандидата исторических наук, заслуженного работника культуры Российской Федерации, почетного члена президиума Союза музеев России Валентины Титовой «Орловские лекари конца XVIII – начала XX веков: биографический справочник».

Торжественное открытие праздника намечено на 12 часов. Вход на него свободный, однако надо помнить, что мероприятие пройдет с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических норм. Как отмечают организаторы, цели праздника – поддержка двухвековой традиции орловского книгоиздания, объединение усилий творческих организаций, издателей, библиотек и книжной торговли в продвижении до читателей лучших местных образцов современного книгопечатанья, а также оказание помощи библиотекам в комплектовании фондов книгами орловских издательств.

«Праздник «Орловская книга» стал особым явлением в культурной жизни орловцев, — отметили в оргкомитете. — Проводимый ежегодно в преддверии Дня славянской письменности и культуры, он символизирует великую силу печатного слова в сохранении и развитии лучших духовных традиций края. В празднике принимают участие орловские издательства, писатели, краеведы, работники библиотек, музеев, архивов, народного образования, книжной торговли, книголюбы и читательская общественность. Ежегодно определяются тема и девиз праздника».

Главное место отводится, конечно же, книге. В читальном зале областной библиотеки развернется широкая экспозиция выставок, особое место среди которых будет отведено выставке «Орловская книга-2021». Она познакомит гостей с книгами, вышедшими в орловских издательствах в прошлом году. Центральным событием праздника станет подведение итогов областного конкурса местных изданий в трех номинациях: «Лучший издательский проект года», «Самая читаемая книга» и «Специальная премия» (уточним, что в этом году она вручается в номинации «Орловская медицина в изданиях региона»). Лауреаты конкурса награждаются благодарностью губернатора за вклад в культурное развитие Орловской области.

ИА «Орелград»