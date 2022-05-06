В Орле назвали реальный уровень занятости и безработицы

Статистики обнародовали текущие данные о состоянии рабочей силы.

Орелстат обнародовал итоги обследования численности рабочей силы в Орловской области по итогам января-марта 2022 года. Исследование проводилось в соответствии с методологией Международной Организации Труда (МОТ). Согласно ей, занятые в экономике граждане – это люди в возрасте 15 лет и старше, которые в обследуемую неделю выполняли любую деятельность (хотя бы один час в неделю), связанную с производством товаров или оказанием услуг за оплату или прибыль.

В численность занятых включаются также люди, временно отсутствующие на рабочем месте в течение короткого промежутка времени, но сохранившие связь с рабочим местом во время отсутствия. По данным Орелстата, таких занятых в отчетном периоде времени в Орловской области насчитывалось 330,1 тысячи человек. При этом общая численность рабочей силы в регионе оценивается в 342,8 тысячи человек. В состав рабочей силы статистики не включили 270 тысяч орловцев. Таким образом, уровень занятости в регионе составляет 53,9 процента.

Уровень безработицы, рассчитанный также по методике МОТ, составляет 3,7 процента. По данным Орелстата, в исследованном периоде 12,7 тысячи орловцев не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели. Именно такие граждане в соответствии с методологией Международной Организации Труда классифицируются как безработные. Поясним, что власти для оценки уровня безработицы чаще используют другую методику. Она базируется на данных о количестве граждан, обратившихся в государственную службу занятости и поставленных там на учет. Иными словами, методика МОТ учитывает так называемую скрытую безработицу, поскольку не все обращаются в государственную службу занятости.

Согласно этой методике, безработными признаются люди в возрасте 15 лет и старше, которые в рассматриваемый период не имели работы, но договорились о сроке начала работы (в течение двух недель после обследуемой недели) и не продолжали дальнейшего ее поиска. К ним же относят тех людей, которые не имели работы, были готовы приступить, но не искали работу, так как ожидали ответа от администрации или работодателя на сделанное ранее обращение. При этом период ожидания ответа не должен превышать один месяц. Добавим, что обучающиеся, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они не имели работы, но занимались ее поиском и были готовы приступить к ней.

ИА «Орелград»