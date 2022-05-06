В Орловской области с почестями перезахоронили останки 58 красноармейцев

Мероприятие прошло на Кривцовском мемориале.

Вчера в Болховском районе на Кривцовском мемориале произошло перезахоронение останков 58 советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Останки были обнаружены поисковыми организациями в рамках всероссийской акции «Вахта памяти». Очередной этап работ на Кривцовских высотах проходил начиная с 1 апреля, и в нем приняли участие более 500 человек из Орловской области, Бурятии, Брянской, Московской и Архангельской областей.

Ранее на Кривцовском мемориале были перезахоронены более 12 600 красноармейцев, сражавшихся в Орловской области.

Вчера почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны и труда Болховского района, Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский и депутат Виктор Макаров, Губернатор Орловской области Андрей Клычков, благочинный Болховского благочиния протоиерей Александр Кузнецов, глава Болховского района Николай Чиняков, а также депутаты районных и городских Советов, члены общественных организаций и поисковых отрядов, жители района.

«Дорогие ветераны, уважаемый Андрей Евгеньевич, Леонид Михайлович, Николай Владимирович, дорогие земляки! Сегодня мы в очередной раз вспоминаем тех героев, которые дали нам возможность и счастье жить в свободной стране, говорить на русском, родном языке, чтить свою историю, историю наших предков. Сегодня мы ещё раз вспоминаем героев, павших смертью храбрых, освобождавших нашу Орловщину. Это сотни тысяч бойцов, погибших за то, чтобы мы жили в мирной стране, могли учиться, работать, созидать. И сегодня мы предаём родной русской земле наших защитников со всеми воинскими почестями и христианскими обычаями.

Мы живём в непростое время, когда недружественные государства стараются уничтожить русский мир, людей, которые говорят на русском языке. Мы – многонациональный народ, исповедующий разные религии, но вера у нас только одна – в нашу страну и в нашу победу! И я убеждён, что решение Президента – правильное, нацизм на Украине должен быть уничтожен, и я убеждён, что так и будет! Потому что за нами – правда! С наступающим всех праздником Великой Победы!», — обратился к собравшимся Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

По завершению отпевания павших воинов и их захоронения присутствующие возложили цветы к обелиску Воинской славы и чаше «Вечного огня».

ИА «Орелград»