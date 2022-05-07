Беженцев из Мариуполя начали ставить на учет

Граждане сопредельных государств встают на налоговый учет в Орловской области.

В Орловской области беженцам с Украины выдали первые свидетельства ИНН. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России. В ведомстве напомнили, что свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе является одним из документов, подтверждающим постановку на учет гражданина по месту жительства. Иностранцы и люди без гражданства в этом отношении имеют такие же права, что и граждане РФ. Они могут обратиться в налоговый орган по месту жительства или пребывания с заявлением о постановке на учет в налоговом органе и получении свидетельства ИНН.

«Сотрудниками Межрайонной ИФНС России №3 по Орловской области был организован мобильный офис по предоставлению государственной услуги «Постановка на учет в налоговом органе» в пунктах временного размещения граждан, прибывших с территории ДНР и ЛНР, а также Харьковской области и города Мариуполя, — рассказали в налоговой службе Орловской области. – В рамках проведенного мероприятия было принято 37 заявлений о постановке на учет в налоговом органе, на основании которых обратившимся за государственной услугой иностранным гражданам были выданы свидетельства ИНН».

Кроме того, все желающие получили от налоговиков необходимые им консультации, в том числе о порядке заполнения заявления о постановке на учет. Им рассказали, как пользоваться электронными сервисами российской налоговой службы.

ИА «Орелград»