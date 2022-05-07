Бюджет Орловской области вырос за счет спирта и пива

Областные чиновники сообщили, на чем удалось заработать в этом году.

Губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков утвердил отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2022 года. Объемный документ был подготовлен региональным департаментом финансов. Теперь, согласно установленной процедуре, он будет направлен на согласование в Орловский областной Совет народных депутатов и в Контрольно-счетную палату Орловской области, которая даст свое экспертное заключение по нему. Впрочем, сам отчет уже опубликован в открытом доступе на официальном портале правительства.

Из него следует, что доходы областного бюджета за первые три месяца текущего года составили 10,147 миллиарда рублей при годовом плане в 46,082 миллиарда. Из них собственные налоговые и неналоговые доходы составили 6,051 миллиарда рублей при годовом плане в 25,775 миллиарда. Таким образом, примерно 40 процентов поступлений составили деньги, поступившие из федерального центра. Впрочем, и сама Орловская область неплохо заработала.

Например, акцизы по подакцизным товарам и продукции, производимым на территории Российской Федерации, пополнили региональный бюджет на 1,109 миллиарда рублей. Отметим, что годовой план по ним составляет 4,349 миллиарда рублей, то есть график их поступлений в целом выдерживается. Что касается конкретной продукции, то акцизы на пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, составили в отчетном периоде времени 4,727 миллиона рублей.

Также 134,12 миллиона рублей в областную казну принесли доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов. Более двух миллионов рублей составили доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья, винный и виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного и вискового). Впрочем, казну пополняли не только «алкогольные» перечисления.

Так, доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты составили 464,77 миллиона рублей. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей составили почти три миллиона рублей. А акцизы на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, превысили 562,36 миллиона.

ИА «Орелград»