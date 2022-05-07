Орловская промышленность на фоне санкций нарастила объемы

Индекс промышленного производства вырос по сравнению с 2021 годом.

Орелстат обнародовал оперативные данные об индексе промышленного производства в Орловской области за январь-март 2022 года. Сообщается, что за отчетный период объем такого производства в регионе в целом вырос на 5,1 процента к соответствующему периоду 2021 года. Однако динамика наблюдается разнонаправленная. Так, промышленное производство в марте 2022 года по сравнению с февралем 2022 года возросло на 11,5 процента. При этом, как отмечают аналитики, по сравнению с мартом 2021 года оно снизилось на 0,9 процента. Словом, в марте на фоне введения западных санкций в отношении нашей страны экономические показатели региона немного ухудшились по сравнению с прошлогодними, но в целом темп текущего года остается довольно высоким.

«Рост объемов производства в первом квартале 2022 года наблюдался во всех секторах экономики: «добыча полезных ископаемых» (102,1 процента к январю-марту 2021 года), «обрабатывающие производства» (105,2 процента), «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (105 процентов), «водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений» (104 процента)», — следует из сообщения Орелстата.

Как говорят аналитики, драйверами роста орловского индекса промышленного производства в январе-марте текущего года стали сразу несколько подотраслей, входящих в сферу обрабатывающих производств. Например, объемы производства различных напитков в регионе выросли на 3,7 процента по сравнению с прошлым годом, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось на 55,4 процента, прочей неметаллической минеральной продукции – на 4,4 процента, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — на 11,1 процента.

ИА «Орелград»