Под Орлом прошла патриотическая акция «Пробег Победы»

В память о Победе в ВОВ студенты пробежали по исторической дороге.

Патриотическая акция «Пробег Победы» была организована Орловским государственным университетом им. Тургенева в память о Победе в Великой Отечественной войне. Как пояснили в ОГУ, она прошла в Болховской районе, куда студентов организованно доставили на автобусе. Кстати, это была еще и образовательная акция. Для молодых людей провели автобусную экскурсию по историческим местам, связанным с Великой Отечественной войной. Затем уже студентов ждал легкоатлетический пробег.

«Основной целью данного пробега является поднятие патриотического воспитания среди молодежи, — такое мнение высказал Олег Старых, председатель спортивной комиссии ОГУ. — Такие вещи нужно знать и помнить. Благодаря таким мероприятиям у нас и получается рассказать студентам, показать наглядно, насколько трагичны были те события, и что память о них не должна угаснуть».

В опорном вузе пояснили, что студенты пробежали почти четыре километра, недовольства трассой никто из них не высказал. финишной чертой пробега стал Кривцовский мемориал – один из лучших в России памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны. Он расположен возле села Кривцово, в пойме рек Ока и Зуша. В период с 1941 по 1943 годы на участке от Болхова до Новосиля шли ожесточенные и кровопролитные бои.

«Акция мне понравилась своей искренностью, — поделилась эмоциями Лиза Ахмедбекова, студентка 1-го курса института филологии. Студенты искренне выражали свою любовь к стране и с гордостью пробежали эти четыре километра, даже не думая останавливаться. Я встретила новых знакомых, с которыми моя гражданская позиция полностью схожа. Также мне запомнилась история битвы за Кривцовские высоты. Было познавательно, и я узнала для себя много новой информации».

ИА «Орелград»