В Орле поймали более 800 безмасочников

Свыше 800 дел было рассмотрено только судом одного района.

Как сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда города Орла, за четыре месяца 2022 года в этот суд поступило 863 дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ. Напомним, по этой статье наказывают так называемых безмасочников — за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Такой режим был введен правительством региона еще весной 2020 года из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Он до сих пор не отменен, однако, судя по количеству нарушителей, орловцы об этом как будто и не знают.

«Всего окончено 818 дел данной категории, все за неиспользование в общественных местах средств индивидуальной защиты органов дыхания – маски, — говорится в сообщении Железнодорожного райсуда. — На сегодняшний день из числа рассмотренных дел об административном правонарушении четыре дела прекращено, 14 возвращено для устранения нарушений, препятствующих их рассмотрению, семь переданы для рассмотрения по подсудности».

А вот к ответственности было привлечено 793 правонарушителя, из них 331 гражданину было назначено наказание в виде административного штрафа, 462 отделались предупреждениями. При назначении наказания, отмечают в суде, учитывались положения административного закона, повторность совершения правонарушения, а также данные о личности и имущественном положении привлекаемых лиц, их возраст и характер совершенного административного правонарушения.

Нарушителей хватает и на местах. Например, в пресс-службе Малоархангельского районного суда рассказали, что в первом квартале 2022 года по указанной выше административной статье к ответственности были привлечены 37 граждан. Их, как и в Орле, наказали за нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Напомним, что штраф варьируется от 1000 до 30 000 рублей.

«Граждане, в отношении которых составлялись протоколы об административных правонарушениях, вину признавали, повторно за совершение данного административного правонарушения в первом квартале не привлекались», — добавили в пресс-службе Малоархангельского райсуда.

ИА «Орелград»