В Орле появился еще один военно-исторический музей

В церемонии открытия принял участие спикер облсовета Леонид Музалевский.

В Орле в преддверии празднования Дня Победы открыли вузовский военно-исторический музей. Напомним, музей с подобным названием в городе уже есть. Он является филиалом областного краеведческого музея. В данном случае речь идет о создании музея на базе Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС. Церемонию открытия посетили председатель Орловского облсовета народных депутатов Леонид Музалевский, митрополит Орловский и Болховский Тихон, начальник УФСБ России по Орловской области Вячеслав Князьков, начальник УМВД Юрий Савенков и другие. Красную ленту торжественно перерезали Леонид Музалевский и директор Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета, открытию музея предшествовала кропотливая работа, начало которой было положено еще в 2011 году. Именно с того времени существует студенческий поисковый отряд «Безымянный солдат», образованный в вузе. Все эти годы руководителем отряда является Николай Андреев. Поисковики приняли участие в 30 этапах международных, всероссийских, межрегиональных и областных «Вахт Памяти». За эти годы ребята приняли участие в подъеме из земли останков более трех тысяч бойцов и командиров, солдат и офицеров Красной Армии. Ими было поднято 12 самолетов, обнаружено еще 15. Личные вещи красноармейцев, документы и вооружение, которые обнаружили поисковики, и стали предметами экспозиции, которая со временем будет только пополняться.

«Помимо слов поздравления, отмечу, что экспозиция произвела на меня очень сильное впечатление, — сказал Леонид Музалевский. — Личные вещи, документы, вооружение — все это было поднято ребятами из поискового отряда. Когда представляешь, что предметы, десятилетия пролежавшие под землей, а сегодня размещенные в витринах, являются свидетелями той страшной войны, охватывают особые чувства».

В свою очередь Павел Меркулов отметил, что подобные музеи должны быть в каждом учебном заведении, поскольку они хранят историческую память и доносят всю правду до грядущих поколений. Митрополит Тихон поздравил участников мероприятия с праздником Пасхи и наступающим Днем Победы. В своем выступлении он отметил, что народ жив до тех пор, пока жива его память и жива история.

«Отрадно, что поисковые отряды проводят большую работу по сохранению памяти о павших, — приводит его слова информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — Глядя на такую молодежь, хочется сказать: «Жив Господь, жива Россия!». Экспозиция военно-исторического музея настраивает на правильное мышление, помогает задуматься о будущем, которое возможно лишь в том случае, если мы станем правопреемниками наших великих предков по духу, трудам и целеустремлению».

ИА «Орелград»