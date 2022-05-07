В орловском парке Победы прошел творческий вечер, приуроченный к 9 мая

Вечер воспоминаний прошел под символическим названием «На вечернем сеансе в небольшом городке..!»

Вчера, 6 мая, в парке Победы состоялся творческий театрализованный вечер воспоминаний под символическим названием «На вечернем сеансе в небольшом городке..!»

В числе участников мероприятия были Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский, Губернатор Орловской области Андрей Клычков, сенатор Василий Иконников, представители исполнительной власти, общественных организаций и военно-патриотических объединений.

В парке Победы был установлен экран, на котором транслировалась кинохроника военных лет, а на сцене выступали творческие коллективы города. Показательными выступлениями орловцев порадовала также рота Почетного караула Академий Федеральной службы охраны РФ.

«В эти дни во всех районах города Орла и Орловской области проходят памятные мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

И очень символично, что мы собрались именно здесь – в Парке Победы, месте, которое совсем недавно получило второе рождение. И нынешний День Победы станет для обновлённого парка первым.

Великая Отечественная принесла боль и потери практически в каждый дом, в каждую семью, разрушила города и сёла. Но русский солдат выстоял, доказав всему миру, что нет для нас ничего дороже чем свобода, мирный труд, семья, отчий дом! А ведь выстоять было очень непросто! Только наши герои – ветераны как никто понимают, что такое День Победы, и с каким трудом они эту победу завоевали.

Помнятся слова древнерусского князя Александра Невского: «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!» И как показала история, это действительно так! Так было, и так будет! Крепкого здоровья, мира и благополучия всем!», — заявил Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов:

ИА «Орелград»