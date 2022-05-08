В преддверии Дня Победы Леонид Музалевский навестил ветеранов

В преддверии Дня Победы подарки и теплые пожелания получил каждый фронтовик, проживающий в Орловской области.

Леонид Музалевский в преддверии Дня Победы посетил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Орле. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Илья Константинович Ефремов был призван в ряды Советской армии в 1940 году. Служил в военно-воздушных силах. В составе штурмового авиаполка Ефремов прошел от Москвы до Берлина. Он ни разу не поднимался в небо в военном самолете, зато обеспечивал их надежность в бою. Долгих семь лет он провел на аэродромах, выполняя военную работу. Был награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За освобождение Праги», боевыми и юбилейными медалями.

Виктор Сергеевич Баранов отправился на фронт в 16,5 лет в марте 1944 года. Служил механиком 23 автополка авиационных войск в звании сержанта. Воевал на 1-ом Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Закончил службу в 1951 году. Награждён орденом Великой Отечественной войны II степени, боевыми и юбилейными медалями. В мирное время в Орле работал на мельничном комбинате.

Мария Ивановна Нуждина с 1943 по 1945 год служила в медицинских войсках медсестрой и награждена Орденом Отечественной войны II степени.

Общение прошло в очень теплой, душевной и трогательной обстановке. Ветераны с удовольствием получали поздравления и общались.

«Поздравить каждого ветерана – это наш святой долг. Мы помним, что они сделали для нашей страны и гордимся каждым из них. Пока мы дышим, мы должны помнить о Великой Победе, дорожить Отечеством, которое отстояли для нас наши ветераны и те, кто не вернулся с полей сражений. Мы благодарны нашим ветеранам за Победу, за восстановление страны в послевоенные годы. Поколение Победителей – это пример мужества и стойкости духа для всех нас. А День Победы – это символ единения всех поколений, в котором и заключается великая сила России!», — заявил Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

Отметим, что в преддверии Дня Победы подарки и теплые пожелания получил каждый фронтовик, проживающий в Орловской области.

ИА «Орелград»