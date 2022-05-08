Водитель иномарки погиб в страшной аварии под Орлом

Еще три человека получили травмы.

53-летний водитель легкового автомобиля погиб на трассе М-2 «Крым» после того, как выехал на «встречку». Еще три человека получили травмы.

По сообщению пресс-службы УМВД по Орловской области, авария произошла вчера в 12.20 в районе 324-го километра трассы М-2 «Крым». Водитель автомобиля «Хендай» ехал со стороны Орла в направлении Москвы. Выехав на полосу встречного движения, он врезался в «Ниссан».

В результате лобового столкновения водитель «Хендай» погиб на месте. Его пассажир, и также водитель и пассажир автомобиля «Ниссан» получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»