В Орле повысят противопожарную безопасность

9.5.2022 | 10:47 Новости, Общество

Власти велели срочно проверить источники противопожарного водоснабжения.

Администрация Орла издала постановление «Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории города». Руководителям всех организаций, независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения (ИНПВ), дан ряд рекомендаций. Понятно, что эти советы являются руководством к действию.

Так, мэрия настоятельно «советует» проводить проверку и испытания ИНПВ не менее двух раз в год в соответствии с действующим законодательством. Также следует уточнить перечни ИНПВ и направить их в управление по безопасности администрации города Орла до 1 июня. Кроме того, руководителям организаций рекомендовано принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проверок неисправностей противопожарного водоснабжения и устанавливать указатели ИНПВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Также им предписано немедленно уведомлять подразделения пожарной охраны Главного управления МЧС России по Орловской области о невозможности использования ИНПВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и невозможности забора воды из ИНПВ. Они обязаны обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны на территорию своих предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния вышеуказанных источников.

При этом следует обеспечить очистку мест размещения ИНПВ от мусора (зимой также от снега и наледи), а также подъезд и площадку для забора воды из естественных водоемов с твердым покрытием на установку расчетного количества пожарных автомобилей. В свою очередь городскому управлению по безопасности мэрия поручила вести реестр ИНПВ и их технического состояния, а все выявленные нарушения рассматривать на заседаниях Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла.

ИА «Орелград»

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