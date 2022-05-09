В Орле состоялись парад и церемония возложения гирлянды Славы

В День Победы с самого утра начались праздничные торжества.

Сегодня, 9 мая, в Орле прошли торжественное шествие войск Орловского территориального гарнизона и торжественное возложение гирлянды Славы к стеле «Город воинской славы». Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

В праздничных мероприятиях, посвящённых 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский, Губернатор Орловской области Андрей Клычков, высокопреосвященнейший митрополит Орловский и Болховский Тихон, сенатор РФ Василий Иконников, депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, мэр города Орла Юрий Парахин, представители общественных организаций, жители и гости областной столицы.

«Для всех нас День Победы – великий праздник! И в этот особый день я хотел бы пожелать одного – мира! Мира каждой семье, мира нашей любимой Орловщине, мира нашей России!

Мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной, ведь они освободили не только нашу страну, но и всю планету от фашизма. К сожалению, сегодня мир снова нуждается в защите! И я хотел бы пожелать нашим ребятам, которые борются с неонацизмом на Украине, вернуться в родные дома! Мы ждём вас, мы верим в вас! И как говорили наши отцы, деды и прадеды – наше дело правое! Победа будет за нами!», — заявил Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»