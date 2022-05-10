Орловский «Бессмертный полк» собрал более 20 тысяч человек

В этом году «Бессмертный полк» пополнился новыми портретами героев – военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине.

Вчера, 9 мая, в Орле состоялось традиционное шествие «Бессмертный полк», в котором приняли участие более 20 тысяч человек.

Первый «Бессмертный полк» прошел в Томске в 2011 году, а на следующий год инициативу подхватили все русские города, включая находящиеся за пределами Российской Федерации.

Жители Орловской области, принявшие участие в очередном шествии, как и раньше несли портреты своих предков, выигравших Великую Отечественную войну. Кроме того, в этом году «Бессмертный полк» пополнился новыми портретами героев – военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине.

По информации пресс-службы облсовета, в мероприятии приняли участие Председатель областного Совета Леонид Музалевский вместе с депутатами и сотрудниками Аппарата, Губернатор Орловской области Андрей Клычков, высокопреосвященнейший митрополит Орловский и Болховский Тихон, сенаторы РФ Владимир Круглый и Василий Иконников, депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, мэр города Орла Юрий Парахин, представители общественных организаций, жители и гости города.

«Сложно передать словами ощущения, которые охватывают тебя, когда ты идёшь вместе с тысячами земляков в колонне «Бессмертного полка». Это – гордость, благодарность, чувство единения, понимания, что нам всё по плечу. Особенно это остро воспринимается сегодня, когда беда вновь подошла так близко к нашим границам, когда фашизм вновь поднял голову, угрожая мирному течению времени! Убеждён, что так же, как и наши предки, мы сможем защитить наш завтрашний день! Мы будем достойными потомками наших героев, такими, например, каким был мой дед – связист Виталий Владимирович Аверкин, он был дважды ранен, награждён орденами и медалями; как мой дядя – Степан Николаевич Корнилов, командовал разведротой, дошёл до Берлина, войну закончил в Праге, награждён четырьмя орденами, медалями. Горжусь всеми, кто победил фашизм, освободив от него весь мир! Желаю всем жителям здоровья и, конечно же, мира!», — рассказал Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»