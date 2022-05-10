Поразмышлять на тему труда предложили орловским школьникам

Конкурс «Человек славен трудом» стартовал на Орловщине.

Как сообщили в Федерации профсоюзов Орловской области, в регионе стартовал очередной конкурс «Человек славен трудом». Он направлен на поддержку «работающего человека, повышение его авторитета в обществе, воспитание уважение к человеку труда со стороны молодежи». Приказ о проведении конкурса издал областной департамент образования, вместе к которым профсоюзы его и проводят. Прием заявок уже стартовал, продлится он по 9 сентября 2022 года. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в системе «Навигатор 57», заполнить анкету участника и дать согласие на обработку своих персональных данных.

Основной задачей организаторы видят привлечение внимания подрастающего поколения к теме труда. Конкурс ориентирован на учеников 8-11 классов школ, лицеев и гимназий, а также на обучающихся учреждений среднего профессионального образования Орловской области. В этом году он проводится в двух номинациях: «Человек труда в моем районе/городе» и «Человек труда в моей семье». Материалы могут быть представлены в одной из трех форм на усмотрение участника: презентация, видеоролик или статья.

Все представленные работы пройдут экспертную оценку. Специально созданная комиссия будет оценивать их по системе баллов. Например, по пятибалльной системе будут оцениваться значимость представленного материала, убедительность и конструктивность идеи, полнота и яркость «выразительных средств». Основная задача участников – точно передать смысловой образ «человека труда». Максимально возможное количество, которое может набрать конкурсант, составляет 30 баллов. Победителями и призерами признают тех, кто наберет наибольшее их количество. Они получат памятные подарки.

«Федерация профсоюзов Орловской области начинала проект с чествования тружеников и трудовых династий, — вспоминают организаторы. — Затем проект пополнился другими формами: была издана книга «Человек славен трудом» об орловцах — Героях Труда. В здании Федерации на почетном месте расположилась Галерея Почета с одноименным названием, на которой представлены сегодняшние труженики из разных отраслей».

ИА «Орелград»