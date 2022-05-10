В Орловской области стремительно растет число охотников

Все эти люди имеют законное право на хранение и использование оружия.

Правительство региона обнародовало данные о численности охотников на территории Орловской области. Согласно статистике, в последние годы их число стабильно растет. Так, по состоянию на 1 января 2021 года на территории региона было выдано 25 109 охотничьих билетов. Если считать именно по билетам, то за последние пять лет численность охотников в Орловской области выросла на 5540 человек. Более того, подсчитано даже, что к концу 2020 года они составляли 3,5 процента от общей численности населения региона.

Власти пояснили, что какой-то четкой методики по подсчету охотников не существует. Поэтому в данном исследовании применялись косвенные показатели. Так, в соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», охотником признается физическое лицо, сведения о котором содержатся в государственном охотхозяйственном реестре. То есть это человек, получивший охотничий билет единого федерального образца.

Поэтому, отмечают областные чиновники, целесообразно оценивать численность охотников на территории Орловской области именно по количеству выданных охотничьих билетов единого федерального образца. В данном случае динамика такова: в 2016 году в Орловской области за год было выдано 1702 охотничьих билета и 34 таких билета было аннулировано. По итогам года общее количество действующих охотничьих билетов составило 21 237 единиц.

В последующие годы был замечен парадокс: темпы выдачи билетов заметно сократились, но при этом их число продолжало расти. Например, в 2017 году в Орловской области было выдано 1589 охотничьих билетов, в 2018 – 919, в 2019 – 750, в 2020 – 721 билет. И в этот же период число действующих охотничьих билетов, то есть количество охотников, росло следующим образом: в 2017 году их насчитывалось 22 788, в 2018 – 23 673, в 2019 – 24 393 и в 2020 — 25 109. Отметим, что ежегодно аннулируется в среднем чуть более 30-ти охотничьих билетов. Исключение составил только 2020 год, когда было аннулировано всего пять таких документов.

ИА «Орелград»