Два автомобиля «Форд» столкнулись в районе орловского автовокзала

Это произошло 9 мая поздним вечером.

Два автомобиля «Форд» столкнулись на Комсомольской в районе автовокзала, пострадал пассажир одного из транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Орловской области.

9 мая в 23.10 30-летняя водитель автомобиля «Форд Эскейт» ехала со стороны Авиационной в направлении переулка Карачевский. В районе дома № 234 по улице Комсомольская она врезалась в «Форд Фокус», который ехал впереди в попутном направлении.

В салоне «Форд Эстейт» находилась 63-летняя женщина. Она получила телесные повреждения, но после медицинского осмотра была отпущена.

ИА «Орелград»