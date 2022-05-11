Два автомобиля «Форд» столкнулись в районе орловского автовокзала

11.5.2022 | 12:30 Новости, Происшествия

Это произошло 9 мая поздним вечером.

Два автомобиля «Форд» столкнулись на Комсомольской в районе автовокзала, пострадал пассажир одного из транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Орловской области.

9 мая в 23.10 30-летняя водитель автомобиля «Форд Эскейт» ехала со стороны Авиационной в направлении переулка Карачевский. В районе дома № 234 по улице Комсомольская она врезалась в «Форд Фокус», который ехал впереди в попутном направлении.

В салоне «Форд Эстейт» находилась 63-летняя женщина. Она получила телесные повреждения, но после медицинского осмотра была отпущена.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования