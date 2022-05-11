На Орловщине ансамбль песни и пляски Центрального округа Росгвардии дал два концерта

11.5.2022 | 7:00 Культура, Новости, Общество

Орел и деревня Ловчиково Глазуновского района.

9 мая, в День Победы, в Орловской области состоялось два праздничных концерта ансамбля песни и пляски Центрального округа Росгвардии под руководством Заслуженного артиста России подполковника Александра Мещерякова. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Первое мероприятие прошло в деревне Ловчиково Глазуновского района на площади рядом с Храмом Иоанна Богослова. А вечером второй концерт состоялся в Орле на площади Ленина.

Вместе с ансамблем округа выступил Заслуженный артист России, Народный артист Республики Крым Виктор Сорокин. Музыканты исполнили целый ряд песен, известных и любимых песен среди нескольких поколений наших соотечественников — «Священная война», «Смуглянка», «Едут по Берлину», «Темная ночь», «Севастопольский вальс», «День Победы» и другие песни военных лет, а также танцы и хореографические номера.

Отметим, что артисты Росгвардии постоянно выступают с концертами для военнослужащих и сотрудников ведомства, в том числе в полевых условиях.

ИА «Орелград»

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