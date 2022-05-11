Орловец Юрий Семин принимает поздравления с 75-летием

Почетный гражданин Орла уверен, что еще не сказал своего последнего слова в футболе.

Юрий Павлович Семин, прославленный футбольный тренер, сегодня принимает поздравления с 75-летием. В числе прочих, своего бывшего наставника вспомнили футболисты московского «Локомотива», а также их нынешние гендиректор и главный тренер.

«От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Мы безмерно ценим Вашу любовь к футболу и «Локомотиву», Вашу мощную энергию, которой Вы всех нас заряжали и продолжаете заряжать! Вы — наша легенда и навсегда вписали своё имя в победную историю «Локомотива». Мы очень рады, что часть этого пути мы прошли вместе с Вами. Желаем Вам бодрости и здоровья, сил для новых побед, неизменного позитивного настроя и открытости ко всему новому! С днём рождения, с 75-летием!», — говорится в официальном поздравлении московского клуба.

Почетный гражданин Орла Юрий Семин — трехкратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России и трехкратный обладатель Суперкубка России (с московским «Локомотивом»). Также он чемпион и обладатель Суперкубка Украины (с киевским «Динамо»).

Отметим, что Юрий Павлович не исключает своего возвращения в футбол. При этом, он уверен, что является единственным тренером, который способен прервать гегемонию петербуржского «Зенита» в российском футболе:

«Мне надо возвращаться. Это один вариант, других нет», — недавно ответил он на вопрос о том, что нужно, чтобы остановить «Зенит».

ИА «Орелград»