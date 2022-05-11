Орловских чиновников проверят на микротравмы

Искать микроповреждения будут у сотрудников администрации Ливенского района.

В Орловской области начали действовать правила учета микротравм у работников администрации Ливенского района. Последняя утвердила порядок не только учета микроповреждений, но и расследования обстоятельств, при которых местные чиновники их получили. Порядок также разъясняет действия работников в случаях получения таких травм. В документе отмечено, что любая микротравма является следствием предшествующих нарушений требований охраны труда или аварийной ситуации.

«Микротравмы могут привести к более тяжелым последствиям, в первую очередь на рабочих местах в зонах повышенной опасности, — говорится в документе. — Руководители структурных подразделений администрации Ливенского района обязаны принимать незамедлительные меры по выявлению нарушений, анализу их причин и исключению нарушений».

Местные власти считают, что своевременное выявление и устранение возникающих опасностей позволит предупредить несчастные случаи на работе и профессиональные заболевания. Учет микротравм позволит провести качественный анализ с оценкой профессиональных рисков. Кстати, ливенские власти ссылаются в этом вопросе на мировую практику. Она показывает, что на 10 происшедших микротравм допускается один несчастный случай с временной утратой трудоспособности, на 100 микротравм – один несчастный случай с тяжелым исходом, на 1000 микротравм – один несчастный случай со смертельным исходом.

«Основываясь на этих данных можно сделать вывод, что отсутствие расследования микротравм приводит к тому, что на производстве остается без внимания большое количество нарушений требований охраны труда, которые могут привести как к несчастным случаям, так и к другим аварийным ситуациям», — резюмируют авторы документа. Непосредственно в Ливнах мониторинг микротравм станет одним из средств анализа и предупреждения несчастных случаев «на производстве».

Примечательно, что при рассмотрении результатов расследования микротравм руководители структурных подразделений администрации района не будут привлекаться к дисциплинарной ответственности. В муниципалитете считают, что введение ответственности руководителей приведет к сокрытию микротравм или к их необъективному расследованию. «Такие действия исключат реальную оценку происшедших событий, не позволят обеспечить выполнение требований охраны труда и принять меры по предотвращению опасных ситуаций», — поясняет документ.

А вот работнику, который получил микротравму по собственной неосторожности, кое-что грозит. Новые правила гласят, что руководитель подразделения в этом случае должен дать соответствующую оценку фактам нарушения и принять конкретные меры реагирования: направить работника на внеплановый инструктаж или внеочередную проверку знаний требований охраны труда, подготовить докладную записку руководству и др.

ИА «Орелград»