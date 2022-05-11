Под Орлом водителя осудили за поддельные права

Мужчина знал, что его водительское удостоверение является подложным.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя и признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (приобретение, хранение, перевозка в целях использования заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права). Об этом сообщила пресс-служба указанного райсуда. Обвинительный приговор уже вступил в законную силу и был обращен к исполнению, то есть осужденный начал отбывать назначенное ему наказание.

Как следует из материалов уголовного дела, преступный умысел возник у мужчины в мае 2021 года. В интернете он нашел неустановленного следствием человека, к которому обратился с сомнительной с точки зрения закона просьбой изготовить ему водительское удостоверение. Для этого подсудимый передал «деловому партнеру» свою фотографию и анкетные данные. Чуть позже, уже в июне 2021 года, он приобрел у упомянутого неустановленного лица заведомо поддельный документ, а именно водительское удостоверение. Злоумышленник знал, что его права – «липовые». Несмотря на это, он держал их при себе и даже предъявил для проверки сотрудникам ДПС, которые остановили его автомобиль. Инспекторы визуально определили, что права выглядят подозрительно. Проведенная затем проверка показала, что удостоверение является фальшивым, на законных основаниях оно не выдавалось. Права у водителя изъяли, а на него самого завели дело.

«Подсудимый в судебном заседании свою вину в совершенном преступлении не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе Покровского райсуда. — При вынесении приговора судом была изучена личность подсудимого, учтено смягчающее наказание обстоятельство — состояние его здоровья, то, что он впервые привлекался к уголовной ответственности, а также отсутствие отягчающих обстоятельств».

В результате суд первой инстанции назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком на полгода. Приговор в апелляционном порядке обжалован не был и вступил в законную силу, после чего и был обращен к исполнению.

ИА «Орелград»