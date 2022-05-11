В Орле полковник СКР лишен водительских прав за пьяную езду в День Защитника Отечества

11.5.2022 | 13:01 Закон и порядок, Новости

Также высокопоставленный сотрудник Следственного комитета оштрафован на 30 тысяч рублей.

Исполняющий обязанности руководителя контрольно-следственного отдела орловского управления Следственного комитета полковника Николай Панасюк признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщило издание «Орловские новости» со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Северный районный суд лишил Панасюка водительских прав на полтора года, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Напомним, высокопоставленный сотрудник Следственного комитета был остановлен сотрудниками УГИБДД в ночь с 23 на 24 февраля. Процесс был закрыт для журналистов, за исключением вынесения решения.

Сам полковник Панасюк отсутствовал в зале суда, так как предоставил ходатайство, в котором утверждается, что он находится на амбулаторном лечении.

ИА «Орелград»

 

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