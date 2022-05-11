В Орловской области задержан мужчина, укравший радиатор и электропроводку

11.5.2022 | 9:00 Закон и порядок, Новости

Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

В Верховском районе полицейскими установлен мужчина, укравший у местной жительницы радиатор и электропроводку. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

Женщина, обратившаяся в полицию, рассказала о том, что кто-то проник в ее квартиру, разбив стекло на балконе. Из жилища были похищены радиатор отопления и электропроводка. Также с бытовых приборов были срезаны провода.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения уголовного розыска установили личность подозреваемого в противоправном деянии, а также изъяли похищенное имущество. Злоумышленником оказался местный житель 1985 г.р. Гражданин проник в жилище потерпевших в вечернее время, пока тех не было дома. Похищенный радиатор был обнаружен и изъят по его месту жительства. А электропровода он успел сдать на пункт приема металлолома», — рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «кража», а с подозреваемого взяли подписку о невыезде.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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