Аудиторы раскрыли свою правду о ремонте моста «Дружба»

В городском парламенте вновь вспомнили «Ремспецмост» из Белгорода.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орла представила отчет о своей деятельности за 2021 год. Аудиторы привели краткий обзор проведенных ими контрольных мероприятий. Особый акцент был сделан на результатах проверки законности использования муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Орла» средств бюджета города на ремонт моста «Дружба» через реку Ока. Прежде всего, аудиторы отметили, что функции заказчика по данному объекту были переданы администрацией Орла от МКУ «Управление коммунальным хозяйством» МКУ «УКС» без обоснования причин.

«Передача полномочий повлекла за собой проведение новой процедуры торгов и, как следствие, удорожание работ за счет пересчета сметной стоимости с учетом индексов-дефляторов на 11,292 миллиона рублей», — к такому выводу пришли проверяющие.

Все работы по капремонту моста были выполнены к концу 2020 года. «Дружбу» приняли в эксплуатацию. Диагностика сооружения после ремонта была проведена подрядчиком за счет средств МКУ «УКС». Был выдан технический паспорт, согласно которому общая оценка состояния мостового сооружения оценивается как хорошее (4 балла). Проведение диагностики непосредственно заказчиком с применением конкурентных процедур определения исполнителя способствовало бы независимой и объективной оценке выполненных работ, — считают в КСП.

В ходе проверки было установлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 66,569 миллиона рублей. Эти деньги были потрачены на оплату работ по замене балок пролетных строений. Вот только подрядчик использовал не просто старые, но и долго и неправильно хранившиеся балки с дефектами. Неправомерные расходы по устройству тротуаров, выполненные не в соответствии с проектно-сметной документацией, были оценены проверяющими в 7,849 миллиона рублей.

Кроме того, приемка и оплата МКУ «УКС» непредусмотренных контрактом работ по устройству тротуаров с меньшим поперечным уклоном и ненаправление подрядчику – белгородскому ООО «Ремспецмост» — предписания фактически привело к освобождению подрядчика от работ по устранению дефектов. По мнению КСП, это позволило печально известной белгородской компании получить выгоду в размере стоимости работ по привидению поперечного уклона тротуаров в соответствие с проектной документацией и контрактом, а также суммы потенциального штрафа, который с нее никто не взыскал. Аудиторы считают, что бездействие должностных лиц в этом вопросе привело к нарушению прав и законных интересов города и потерям бюджета Орла.

Также установлено, что на мосту было проведено устройство деформационных швов иного, не предусмотренного проектно-сметной документацией типа. Качество, технические и функциональные свойства этих швов оказались не лучше старых.

«Регулярно проступающая мастика и щебеночное заполнение, неровности, образующиеся выбоины, плавление вяжущих материалов при положительных температурах, свойственных для средней полосы России, подтверждают низкое качество деформационных швов, фактически уложенных на мосту», — следует из отчета.

В данном случае, по мнению аудиторов, в результате противоправных действий должностных лиц муниципальному образованию был причинен ущерб в сумме 8,515 миллиона рублей.

«Эксплуатация моста «Дружба» подтвердила обоснованность выводов Контрольно-счетной палаты города Орла, — утверждают аудиторы. — Так, например, в результате приемки МКУ «УКС» работ по устройству тротуаров, не соответствующих проектной документации, возникли дефекты, связанные с водоотводом. После многочисленных жалоб жителей на заброс воды и грязи на тротуары моста, несмотря на острый дефицит средств, из бюджета города Орла были выделены средства в сумме 700 тысяч рублей на установку ограждения тротуаров моста «Дружба».

Кстати, подрядчик отказался устранять выявленные дефекты деформационных швов, в связи с чем МКУ «УКС» получило 85 процентов банковского обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Вместе с тем, данное обеспечение мизерное – оно составляет всего 2,7 миллиона рублей, или 1 процент цены муниципального контракта из возможных 10 процентов. Аудиторы подсчитали, что данного обеспечения не хватит на устранение дефектов не только всего моста «Дружба», но даже на устранение дефектов деформационных швов, стоимость которых составляет 8,5 миллиона рублей.

«По результатам проведенной Контрольно-счетной палатой города Орла проверки в отношении руководителя подрядчика ООО «Ремспецмост» возбуждено уголовное дело, — говорится в отчете. — Однако МКУ «УКС» вместо того, чтобы принять действенные меры по устранению выявленных в результате проверки нарушений, оспаривает в судебном порядке представление КСП. Это приводит к систематическому отвлечению сотрудников контрольно-счетного органа от проведения проверок, может привести к дополнительным расходам городского бюджета и другим негативным последствиям. До настоящего времени судебное разбирательство не завершено».

ИА «Орелград»