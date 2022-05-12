Более половины жилья в Орле построили частники

Аналитики Орелстата оценили темпы строительства жилья в регионе.

Орелстат обнародовал данные об объемах строительства в Орловской области по итогам первого квартала 2022 года. Всего за отчетный период времени в регионе было введено в строй 109,9 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений. Из них 60,5 тысячи квадратных метров приходятся на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Иными словами, боле половины жилья в этом году на Орловщине построили простые граждане за счет собственных и заемных средств.

Обращает на себя внимание тот факт, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем введенного в эксплуатацию жилья вырос на 56,6 процента. Интересно, что индивидуальные застройщики снизили свои показатели. Годом ранее они построили почти на 14 процентов жилья больше, чем в этом году. Тем не менее, в целом они по-прежнему строят больше жилых «квадратов», чем крупные организации-застройщики.

Аналитики Орелстата также подсчитали, что всего в первом квартале 2022 года в Орловской области было введено в строй 434 различных здания общим строительным объемом 631,3 тысячи кубометров. Общая площадь этих зданий составляет 157,6 тысячи квадратных метров. Отметим, что 389 построенных зданий являются жилыми. Что касается нежилых сооружений, то большая их часть была возведена аграриями – в регионе за три месяца появилось 28 новых сельскохозяйственных сооружений. Кроме того, было построено одно административное и четыре коммерческих здания, а также три промышленных объекта.

По данным статистики, в Орловской области на рынке жилищного строительства в 2021 году присутствовало 1034 строительных организаций, основная часть которых является частными. Только одна организация региона имеет смешанную российскую и прочие формы собственности. В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Жилье» плановый показатель по объему вводимого жилья составлял 300 тысяч квадратных метров. Фактический объем составил 308,3 тысячи квадратных метров, то есть план оказался перевыполнен на 2,7 процента. При этом на долю ИЖС пришлось 226,5 тысячи «квадратов», на долю многоквартирных домов — 81,8 тысячи. По данным экспертов, на региональном рынке нет доминирующих с антимонопольной точки зрения предприятий. А наиболее крупным региональным застройщиком является ПАО «Орелстрой».

ИА «Орелград»