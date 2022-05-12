На Орловщине активизируют «охоту на браконьеров»

В Орловской области увеличат число охотничьих инспекторов.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило подпрограмму «Осуществление федерального государственного охотничьего контроля (надзора)». Ее задачами являются обеспечение сохранности естественных экологических систем и природных комплексов, охрана и расширение воспроизводства охотничьих животных, а также снижение нелегальной добычи зверя. Срок реализации подпрограммы — по 2025 год. Общая потребность финансового обеспечения на нее составляет 66,399 миллиона рублей, причем 39 миллионов область рассчитывает получить из федерального бюджета.

Документом предусмотрено ежегодное увеличение числа государственных охотничьих инспекторов. В каждом муниципальном районе и муниципальном округе число таких инспекторов должно составлять как минимум два человека. При этом как минимум 80 процентов пойманных инспекторами нарушителей должны быть привлечены к административной и уголовной ответственности – таков базовый целевой индикатор.

«Малое количество (менее двух на муниципальный район) государственных охотничьих инспекторов является одним из основных факторов браконьерства, сдерживающего рост численности охотничьих животных, — говорится в паспорте документа. — Усиление федерального охотничьего контроля (надзора) позволит обеспечить сохранность естественных экологических систем и природных комплексов, а также воспроизводство охотничьих животных».

В документе также отмечено, что в РФ в целом и в Орловской области в частности ущерб от незаконной добычи охотничьих животных превышает объем легальной добычи. Браконьерство относится к одному из основных факторов, сдерживающих рост численности охотничьих животных. Низкий уровень охотничьей культуры и этики является одной из основных проблем нарушения правил охоты, считают специалисты. При этом охотничьи животные официально признаны неотъемлемым элементом природной среды и биологического разнообразия Орловской области.

«Они являются важной частью природного капитала Орловской области и обеспечивают формирование экосистемных услуг потребительского и средообразующего характера, — говорится в правительственном документе. — Состояние большинства видов охотничьих животных в Орловской области характеризуется устойчивой численностью, однако темпы прироста важнейших видов диких копытных животных не соответствуют их биологической продуктивности».

По мнению экспертов, фактическая численность многих важнейших видов дикого зверя может быть значительно выше существующей – так называемая экологическая емкость охотничьих угодий в Орловской области позволяет увеличить их популяции.

ИА «Орелград»