Ремонт дорог в Ливнах признали высокоэффективным

В городе проверили бюджетные расходы местного Дорожного фонда.

Контрольно-счетная палата города Ливны провела анализ формирования и расходования бюджетных средств муниципального Дорожного фонда за 2021 год. Расходы этого фонда составили 124,775 миллиона рублей, из которых 119,22 миллиона поступили из областного бюджета. Оставшиеся 5,5 миллиона рублей муниципалитет добавил из своей казны. Непосредственно на ремонт и строительство местных дорог было потрачено 61,14 миллиона рублей. Местные власти за год издали извещения о проведении 19 электронных аукционов. Кроме того, было заключено два муниципальных контракта с единственным поставщиком. Экономия бюджетных средств в целом составила 4,5 миллиона рублей, или 7 процентов от начальной максимальной цены контрактов.

«Установлены нарушения подрядчиками сроков выполнения работ по муниципальным контрактам, — следует из отчета КСП. — В адрес подрядчиков направлены требования об уплате пени. Сумма пени уплачена в городской бюджет в неполном объеме. В связи с тем, что обязательства по оплате пени подрядчиками не исполнены в полном объеме, заказчиком были составлены исковые заявления в арбитражный суд Орловской области о взыскании пени. Установлены нарушения заказчиком сроков оплаты работ по муниципальным контрактам».

Несмотря на выявленные аудиторами нарушения, сама мэрия в своем отчете признала реализацию в 2021 году муниципальной программы ремонта, строительства и содержания автомобильных дорог высокоэффективной. По мнению чиновников, плановые значения целевых индикаторов были выполнены в полном объеме. Что касается КСП, то она по результатам проверки направила в адрес начальника городского управления жилищно-коммунального хозяйства представление об устранении нарушений. Копии акта проверки также были направлены главе города и председателю Ливенского городского Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»