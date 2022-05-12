Шестилетняя орловчанка Варвара выиграла конкурс художников

Оглашены итоги областного конкурса имени Курнакова «Славлю Родину свою».

Организаторы обнародовали итоги областного конкурса имени А.И. Курнакова «Славлю Родину свою», посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Победителем и обладателем Гран-при стала шестилетняя Варвара Дубровина. Лауреатами конкурса стали Полина Платонова (5 лет), Вероника Чугунова (11 лет), Дарья Лобзина (12 лет), Софья Горбунова (16 лет), Василиса Романова (19 лет), Мария Авдюшина (5 лет), Анна Новикова (10 лет), Михаил Клейменов (13 лет), Алина Бочкарева (16 лет), Дмитрий Бездушний (19 лет), Ирина Кожухова (10 лет), Елизавета Волженцева (14 лет), Александра Голобокова (15 лет).

Лауреаты конкурса и обладатель гран-при получили денежные вознаграждения от правительства Орловской области и дипломы. Также участники конкурса были награждены ценными подарками и дипломами от Управления федеральной службы безопасности по Орловской области, Фонда «Культурное движение» и других меценатов. Работы лауреатов, дипломантов и участников XXVI областного конкурса юных художников имени Курнакова «Славлю Родину свою» были представлены на выставке, открывшейся в Областном выставочном центре. В этом году в ней участвуют и дети семей беженцев из Донбасса, проживающих в Орловской области.

Для справки: конкурс имени Курнакова был учрежден в 1997 году. Он проводится ежегодно среди юных художников Орловской области. Основная цель — поиск и поддержка особо одаренных детей в области изобразительного искусства. На выставке 2022 года представлено 250 живописных, графических и декоративно-прикладных работ, а также художественная фотография. Председателем жюри конкурса в этом году была Залуженный художник России, почетный член Российской академии художеств Елена Шаренкова.

ИА «Орелград»

(Фото работы Жуковой Вероники ученицы МБУ ДО «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева»)