В детский медцентр Орла поставили опасное лекарство

Суд признал законным решение о наказании недобросовестного поставщика.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, компания «Фармактивы Капитал» не смогла избежать ответственности за неисполнение обязательств по договору поставки лекарственного препарата. Это стало известно после того, как арбитражный суд Центрального округа оставил без изменения решения арбитражного суда Орловской области и Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда. В этих процессах решался вопрос о правомерности включения указанной компании в реестр недобросовестных поставщиков.

В «черный список» ранее ее внесло как раз Орловское УФАС, рассмотревшее заявление Научно-клинического многопрофильного медицинского центра имени Круглой. Напомним, это учреждение специализируется на оказании медицинской помощи детям. Центр в своем заявлении указал, что ранее с указанной выше фирмой был заключен договор на поставку лекарственного препарата «Севофлуран», входящего в список жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

«Орловским УФАС России было установлено, что поставленный обществом лекарственный препарат не соответствовал условиям договора, поскольку не был оборудован системой Quik-Fil, что не позволило медицинскому учреждению использовать лекарственное средство для оказания медицинской помощи, — говорится в сообщении регионального антимонопольного органа. — В процессе использования поставленного обществом товара происходила утечка препарата, что могло повлечь применение вреда здоровью как пациентов, так и персонала. При этом претензии со стороны НКМЦ им. З. И. Круглой общество игнорировало».

Для рассмотрения заявления была создана специальная комиссия, которая и приняла решение о включении фирмы в реестр недобросовестных поставщиков. Последняя не согласилась с этим и воспользовалась правом на оспаривание решения антимонопольного органа в судебном порядке. Она просила признать решение антимонопольщиков незаконным и необоснованным и отменить его. Однако на данный момент суды уже трех инстанций поддержали решение Орловского УФАС. Вот и кассационная жалоба фармацевтической компании была оставлена без удовлетворения.

ИА «Орелград»