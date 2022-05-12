В Ливнах стали больше штрафовать

За счет штрафов удалось частично компенсировать выпадающие доходы.

Власти Ливен подготовили отчет об исполнении бюджета города за первый квартал 2022 года. Исполнение по доходам составило 223,26 миллиона рублей, по расходам – 214,22 миллиона. В целом, бюджет за отчетный период был исполнен с профицитом в 9,031 миллиона рублей. Эксперты отмечают, что доходы бюджета города по сравнению с первым кварталом 2021 года снизились на 8,9 процента. Например, аналитики городской Контрольно-счетной палаты отметили, что в этом году сборы по единому сельскохозяйственному налогу снизились в 14 раз. Впрочем, эксперты объясняют это уменьшением налогооблагаемой базы.

В то же время, более чем на 7 процентов сократились сборы по налогу на имущество физических лиц, почти на 40 процентов уменьшились поступления по земельному налогу. На 35 процентов упали доходы от арендной платы за муниципальные земельные участки, что обусловлено расторжением ряда договоров в связи с выкупом земли. Кроме того, в городе имеются арендаторы, уклоняющиеся от платежей. Кстати, доходы от продажи земельных участков оказались почти на 46 процентов ниже прошлогодних.

Однако по ряду направлений бюджетные доходы выросли. Например, в этом году штрафы, санкции и возмещение ущерба принесли в городскую казну на 10,4 процента средств больше, чем годом ранее. Увеличение наблюдается по штрафам, администрируемым МО МВД «Ливенский» и управлением по организационному обеспечению деятельности мировых судей. Помогает пополнять казну и упрощенная система налогообложения (УСН). Так, в этом году в Ливнах налог, взимаемый в связи с применением УСН, принес казне 7,09 миллиона рублей, что на 29,3 процента больше прошлогоднего показателя.

Данный факт специалисты объясняют увеличением количества индивидуальных предпринимателей, применяющих вышеуказанную систему налогообложения. Кроме того, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, пополнил бюджет на 5,47 миллиона рублей, что на 87 процентов превзошло уровень 2021 года. Эта тенденция также обусловлена ростом количества предпринимателей, перешедших на патентную систему в связи с отменой ЕНВД.

ИА «Орелград»