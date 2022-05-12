В Орловской области два водителя ВАЗов не справились с управлением и вылетели с трасс

Пострадали два человека.

В праздничные дни два водителя автомобилей ВАЗ не справились с управлением и вылетели с проезжей части автодорог. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Орловской области.

9 мая в 05.25 28-летний мужчина ехал за рулем автомобиля ВАЗ 21124 по автодороге «Орел — Ефремов — Золотарево». В результате потери управления машина вылетела с трассы и перевернулась. Водитель получил травмы.

А 10 мая в 15.20 25-летний водитель ВАЗ 21103 ехал по автодороге «Залегощь — Хомутово — Красная Заря». В районе 30-го километра он также не справился с управлением и съехал с проезжей части. В его салоне находился 30-летний пассажир. Он получил телесные повреждения.

ИА «Орелград»