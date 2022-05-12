В праздничные дни в Орловской области сгорели три автомобиля и один автобус

Происшествия обошлись без человеческих жертв.

За прошедшие праздничные дни в Орловской области произошли три возгорания транспортных средств, в результате которых сгорели три легковых автомобиля и один автобус. О происшествиях сообщила пресс-служба МЧС.

7 мая в 11.58 поступило сообщение о том, что на улице Асессорова поселка Долгое горит автомобиль «Нива». В результате пожара выгорел салон площадью пять квадратных метров.

9 мая в 00.22 в поселке Хотынец сгорел автомобиль ВАЗ 2114. Это произошло на улице Пушкина.

А ровно сутки спустя стало известно о пожаре в деревне Булановка Орловского Муниципального Округа. Сгорели автобус и автомобиль ВАЗ 2115.

Во всех случаях обошлось без пострадавших. Причины пожаров устанавливают специалисты.

ИА «Орелград»