В соседнем с Орловщиной регионе сбит украинский беспилотник

Пострадавших и разрушений нет.

Вчера, 11 мая, в соседней с Орловской, Курской области, российскими ПВО был сбит украинский беспилотник, который вероятно, должен был нанести воздушные по территории соседнего региона.

Информацию о военном инциденте в приграничной с Украиной зоне опубликовал губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой наших ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне. БПЛА сбит, пострадавших и разрушений нет», — написал он в своем телеграмм-канале.

ИА «Орелград»