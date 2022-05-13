Леонид Музалевский и защитник Ленинграда Абрам Миркин высадили дуб в Спасском-Лутовинове

13.5.2022 | 18:01 Новости, Общество

На территории заповедника расположена братская могила советских солдат.

Председатель областного совета Леонид Музалевский и ветеран Великой Отечественной войны, защитник Ленинграда Абрам Израилевич Миркин, в торжественной обстановке посадили дуб в Спасском-Лутовинове. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Во время войны  музей заповедник находился недалеко от линии фронта, и здесь в разных местах хоронили погибших. В 1984 году останки бойцов были перезахоронены в братской могиле. На этом месте появился памятный мемориал, на мраморной плите которого были высечены имена 105 похороненных.

«Сюда приезжают туристы не только для того, чтобы поклониться великому русскому писателю, но и отдать дань памяти нашим героям, которые освобождали Спасское-Лутовиново», – сказал Леонид Музалевский.

По мнению Абрама Израилевича Миркина, посаженное сегодня дерево будет символизировать несгибаемый дух защитников Родины.

ИА «Орелград»

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