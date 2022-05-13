Лицензии на орловские недра станут электронными

Правила оформления и переоформления лицензий утвердили в Орловской области.

Правительство Орловской области утвердило порядок оформления, государственной регистрации, выдачи лицензий на пользование недрами на участках недр местного значения на территории региона. Утверждены также правила внесения изменений в такие лицензии и их переоформления. Прежние положения в данной сфере признаны недействующими. Согласно новому документу, выдача лицензий осуществляется департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области. За это взимается государственная пошлина.

Лицензия определяет основные условия пользования недрами в течение установленного срока при соблюдении пользователем предусмотренных выданным разрешением условий. Оформляться она будет теперь не столько в бумажном виде, сколько в электронной форме с использованием специализированного программного обеспечения, интегрированного в федеральную государственную информационную систему «Автоматизированная система лицензирования недропользования».

Основанием для выдачи лицензии является решение правительства Орловской области о предоставлении права пользования определенным участком недр местного значения, а также решение аукционной комиссии. Зарегистрированная в государственном реестре лицензия по новым правилам выдается именно в виде электронного документа. Однако пользователь недр вправе дополнительно получить лицензию на бумажном носителе на основании соответствующего заявления, направленного в указанный департамент. Лицензии, оформленные и выданные до 1 января 2022 года на бумажном носителе, по заявлению пользователя могут быть оформлены в виде электронного документа в соответствии с новым порядком.

Добавим, что по официальным данным полезные ископаемые Орловской области представлены 8 видами сырья: железными рудами, цементным сырьем, глинами тугоплавкими, строительными камнями, мелом, минеральными красками, цеолитами и лечебными грязями. Они сосредоточены в 17 месторождениях, из которых 9 находятся в распределенном фонде недр и эксплуатируются или подготавливаются к освоению. Общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ) 10 видов сырья учтены в 145 месторождениях: глины кирпично-черепичные, глины керамзитовые, пески для минеральной ваты, пески строительные, противогололедные материалы, карбонатные породы для обжига на известь, пески для бетонов и силикатных изделий, опал-кристобалитовое сырье и торф.

В распределенном фонде недр на сегодняшний день находится 31 месторождение ОПИ, или 21 процент от их общего числа. Ведущее место по количеству месторождений занимают торф (78 месторождений), пески строительные (33 месторождения) и глины кирпично-черепичные (21 месторождение). Остальные полезные ископаемые представлены единичными месторождениями.

ИА «Орелград»