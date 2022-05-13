Орловский священник крестил семерых участников спецоперации на Украине

13.5.2022 | 17:03 Новости, Общество

Протоиерей Александр Кузнецов передал бойцам гуманитарную помощь, собранную прихожанами болховских храмов.

Священник из Орловской области побывал в местах дислокации боевых российских подразделений и крестил семерых участников специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила Орловская епархия Орловской митрополии Русской Православной Церкви.

Руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Александр Кузнецов доставил бойцам гуманитарную помощь, собранную прихожанами болховских храмов — еду, воду, белье, лекарства и средства личной гигиены.

При этом, несколько военнослужащих сами выразили желание принять крещение. Отец Александр передал российским бойцам нательные кресты, иконы и пояски с молитвой «Живый в помощи», а также благословил военных на служение Отечеству.

ИА «Орелград», фото Орловская епархия Орловской митрополии Русской Православной Церкви

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