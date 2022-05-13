Репутация сотен компаний в Орле оказалась подмочена

Налоговики объяснили, почему у юрлиц возникают проблемы с регистрацией.

В Орловской области в 2022 году по результатам проведенных налоговых проверок в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесено 214 записей о недостоверности сведений, содержащихся в этом реестре. Также исключено из ЕГРЮЛ в связи с длительным – более шести месяцев — нахождением таких записей 121 юридическое лицо. Иными словами, эти фирмы были принудительно ликвидированы налоговой службой, так как не исполняли обязательные требования закона по сдаче отчетности. Подобное «бездействие» нередко приписывают фирмам-однодневкам.

Приведенные статистические данные озвучила пресс-служба управления ФНС России по Орловской области.

«Достоверность сведений ЕГРЮЛ – объективный показатель репутации и прозрачности бизнеса, — подчеркнули при этом в ведомстве. — Лицо, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам».

Управление ФНС также обращает внимание на то, что в случае возникновения сомнений в достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган вправе провести проверку достоверности таких сведений. Правила проведения таких мероприятий четко регламентируются. Они были установлены еще в 2016 году ведомственным приказом Федеральной налоговой службы.

«Если по результатам проведения такой проверки установлена недостоверность содержащихся в ЕГРЮЛ сведений, регистрирующий орган направляет юридическому лицу, а также его руководителю и учредителям (участникам) уведомление о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений, — объясняют налоговики. — Юридическое лицо обязано в течение 30 дней сообщить соответствующие сведения или представить документы, свидетельствующие о достоверности сведений, в отношении которых юридическому лицу поступило уведомление о недостоверности».

Если за полгода документы налоговикам не поступят, то в ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности содержащихся в реестре сведений о юридическом лице. Такая запись может послужить основанием для исключения компании из реестра по решению регистрирующего органа. Для тех, кто стоял за такой фирмой, подобные меры чреваты неприятностями в будущем. Например, бывшие владельцы или руководители исключенной из ЕГРЮЛ фирмы могут столкнуться с существенными трудностями при попытке зарегистрировать на себя новую фирму.

ИА «Орелград»