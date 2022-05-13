Ущерб бюджету Орла оценили в 30 миллионов

О многомиллионных нарушениях в Орле публично рассказали аудиторы.

Контрольно-счетная палата города Орла представила отчет о своей деятельности за 2021 год. Документ официально был презентован на заседании Орловского горсовета народных депутатов. Согласно ему, в минувшем году в плановом порядке было проведено 145 мероприятий, в том числе 20 контрольных и 125 экспертно-аналитических мероприятий. По различным вопросам было проверено 18 объектов, в том числе восемь структурных подразделений администрации города Орла, три органа власти, шесть муниципальных учреждений и одно акционерное общество. Следует отметить, что отдельные объекты проверялись неоднократно.

Общий объем средств, охваченных проверками в 2021 году, составил 13,741 миллиарда рублей, в том числе бюджетных – 11,895 миллиарда. В ходе проверок были выявлены множественные нарушения и недостатки. Многие из них были связаны с нарушениями бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе, о бухгалтерском учете и других нормативных правовых актов. Допущены они были как при расходовании средств бюджета, так и при использовании муниципального имущества.

Всего было выявлено 282 нарушения норм действующего законодательства, в том числе муниципальных правовых актов. Объем выявленных финансовых нарушений составил 2,764 миллиарда рублей, или 20,1 процента от общего объема проверенных средств. Так, нарушения при формировании и исполнении бюджета составили 1,438 миллиарда рублей, нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом – 558,7 миллиона, нарушения законодательства в сфере закупок – 193,2 миллиона рублей.

Кроме того, аудиторы оценили неэффективное использование средств в 129,1 миллиона рублей, потери бюджета города и организаций – в 62 миллиона, ущерб бюджету – в 30,1 миллиона, неправомерное использование средств – в 28,5 миллиона, нарушения ведения бюджетного и бухгалтерского учета и порядка составления отчетности – в 27,6 миллиона. Прочие нарушения и недостатки составили 296,6 миллиона рублей. Несмотря на внушительные цифры, аудиторы отметили, что по сравнению с 2020 годом объем выявленных финансовых нарушений в 2021 году сократился.

ИА «Орелград»