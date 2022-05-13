В Орловской области простились с военнослужащим, погибшим на Украине

13.5.2022 | 10:51 Новости, Общество

Александр Туленков посмертно награжден орденом Мужества.

11 мая в Орловской области прошли похороны Туленкова Александра Леонидовича, российского военного, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила Орловская региональная общественная организация «Совет солдатских матерей».

Александр был уроженцем деревни Дубовая роща, расположенной в Орловском муниципальном округе.

После окончания срочной службы в армии он вернулся в родную деревню и узнал о начале спецоперации на территории Украины. Подписав контракт с Минобороны, он отправился на фронт в составе группировки российских Вооруженных Сил.

Туленков погиб 3 мая и посмертно был награжден орденом Мужества.

В последний путь героя провожали члены семьи, соседи по деревне и представители правительства Орловской области.

 

ИА «Орелград», фото «Совет солдатских матерей»

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