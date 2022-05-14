Доходы директоров муниципальных учреждений проверят

Правила проверки достоверности финансовых отчетов утвердили в Ливнах.

Администрация Ливен утвердила правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями муниципальных учреждений и претендентами на эту должность. Согласно документу, проверка проводится по решению главы города Ливны и оформляется распоряжением администрации. Основанием может послужить письменная или устная информация, представленная правоохранительными органами, чиновниками мэрии, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также руководителями политических партий и общероссийских общественных объединений, общественной палатой города Ливны. Проверку могут назначать и по мотивам публикаций в СМИ.

«Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки, — подчеркнуто в новых правилах. — Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен главой города Ливны до 90 календарных дней».

Проверяющие наделены правом проводить с проверяемыми беседы и изучать представленные ими документы, подтверждающие достоверность данных о доходах. По результатам проверки глава города Ливны может принять одно из нескольких решений. Если речь идет о соискателе, то это может быть решение о его назначении на должность руководителя муниципального учреждения или об отказе в этом. Если речь идет о действующем руководителе, то итогом проверки может стать применение к виновному мер дисциплинарной ответственности.

«При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в соответствующие государственные органы», — также следует из документа.

ИА «Орелград»