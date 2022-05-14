Орловским аграриям помогут привлечь кадры на село

14.5.2022 | 11:00 Новости, Образование

Сельхозпроизводители получат бюджетные субсидии на подготовку специалистов.

Правительство Орловской области разработало порядок «предоставления субсидий на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами». Финансирование будет идти за бюджетный счет в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации. Программа с аналогичным названием имеется и у самой Орловской области.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но распространяется оно на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. Как следует из документа, право на помощь из бюджета имеют индивидуальные предприниматели и организации, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями. На граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, действие документа не распространяется. Субсидии будут предоставляться областным департаментом сельского хозяйства.

Так, предусматривается возмещение аграриям 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии или в году, предшествующему году предоставления субсидии, затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении. Речь идет о студентах аграрных образовательных организаций. Если молодой человек обучается в иной организации, то компенсироваться из бюджета будет 30 процентов затрат. При этом общий срок предоставления государственной поддержки в отношении каждого обучающегося по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении не должен превышать 72 месяца.

В аналогичном размере, то есть 90 и 30 процентов соответственно, будут компенсироваться затраты, связанные с оплатой труда и проживанием обучающихся. Субсидии будут выделяться в пределах бюджетных ассигнований и лимитов, предусмотренных законом о бюджете Орловской области. Сведения о предоставлении господдержки будут открытыми, их можно будет найти на портале регионального правительства. Размеры субсидий обещают рассчитывать индивидуально по специально разработанным формулам.

ИА «Орелград»

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